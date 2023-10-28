حماس: للتنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة بشأن مساعدات غزة

دعا غازي حمد المسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت، إلى التنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من كارثة بعد أن وسعت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية خلال الليل.

وقال حمد في مؤتمر صحفي ببيروت “نعتبر القرار انتصار لشعبنا الفلسطيني، ونطالب بسرعة إرسال هذه المساعدات المتكدسة على الجانب المصري، وأن يتم توزيعها على كافة المناطق والمستشفيات في قطاع غزة”.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس الجمعة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحماس وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. والقرار الذي صاغته الدول العربية ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.