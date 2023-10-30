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جنوب أفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة

منذ ساعة واحدة
من غزة -فرانس برس

من غزة -فرانس برس

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دعت جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني من مزيد من القصف وسط تصعيد إسرائيل لردها على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتدافع جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة عن السلام في المنطقة، مشبهة محنة الفلسطينيين بما شهدته تحت نظام الفصل العنصري الذي انتهى عام 1994.

وبدعوتها لتشكيل قوة حماية، يزيد دعم جنوب أفريقيا للفلسطينيين على معظم الدول التي دعا بعضها لوقف إطلاق النار أو فتح ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا في بيان “تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”.

وقال البيان إن 25 فردا من عائلة أحد أفراد الجالية الفلسطينية في جوهانسبرج استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، في حين استشهد أفراد عائلة دبلوماسي فلسطيني كبير في جنوب أفريقيا في مبنى سكني خاص بهم في اليوم السابق.

وقال البيان “تتطلب أعداد الشهداء من غير المقاتلين، وخاصة أعداد الأطفال الذين استشهدوا، من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية”.

وقالت السلطات الصحية في غزة أمس الأحد إن 8005 أشخاص استشهدوا في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا قد عرض في السابق المساعدة في التوسط في الصراع. وقالت جنوب أفريقيا أيضا في وقت سابق من هذا الشهر إن وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حماس بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، لكنها أكدت أنها لا تدعم الحركة.

    المصدر :
  • رويترز

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