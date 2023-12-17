الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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نائب رئيس الكنيست يطالب بعدم وقف حرب غزة "في المنتصف"

منذ 5 دقائق
نائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري

نائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري

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أعلن نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن، نسيم فاتوري، الأحد، أن بلاده “لن توقف القتال في غزة”، مشددا على أن “الهدف هو القضاء على حماس”.

ونقلت صحيفة “معاريف” عن نسيم فاتوري قوله: “إسرائيل لن توقف القتال في غزة عند نقطة معينة. ذلك لن يحدث. والأهم هو القضاء على حماس، وإلا سيكون لدينا المزيد من المختطفين”.

وعندما سُئل عن رأيه في الدعم الأميركي لإسرائيل ورغبة إدارة جو بايدن في إنهاء الحرب، أوضح فاتوري: “من المهم أن نوضح للأميركيين أنهم إذا أرادوا زيارة إسرائيل، فعليهم أن يفعلوا ذلك.. دعونا ننهي المهمة، ولا نتوقف في المنتصف”.

وأضاف: “من المهم أن نفعل ما هو جيد لشعب إسرائيل. سنأخذ في الاعتبار الأميركيين بالطبع، أميركا صديق مهم جدا لإسرائيل، لكن علينا أن نفعل ما هو الأفضل لنا ونحمي أنفسنا”.

وتابع: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي عندما يُقتل الأطفال. ليس عليك أن تجثو على ركبتيك وتستسلم لحماس، فهذا لن يحدث. ما هو على المحك هنا هو دولة إسرائيل بأكملها”.

وبشأن الإمدادات الإنسانية لغزة، ذكر نائب رئيس الكنيست: “هذا لا يتوافق مع لغة الإرهابيين. ليس عليك أن تعطيهم أي شيء”.

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