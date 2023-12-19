الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 19 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونيسف والصحة العالمية تعبران عن "الغضب" إزاء الهجمات على مستشفيات غزة

منذ 40 ثانية
جثامين شهداء في غزة أمام أحد المستشفيات

جثامين شهداء في غزة أمام أحد المستشفيات (رويترز)

A A A
طباعة المقال

عبر متحدثان باسم وكالتين تابعتين للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن غضبهم وعدم تصديقهم للوضع في مستشفيات غزة، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى ويُقتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) “أنا غاضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يُقتلون في تلك المستشفيات”.

وأضاف أن مستشفى ناصر تعرض للقصف مرتين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

ووصفت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الوضع في مستشفيات غزة بأنه “يفوق الخيال” و”يخالف الضمير”.

وكان قد  أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن مستشفى في شمال قطاع غزة هاجمته القوات الإسرائيلية توقف عن العمل وأُجلي مرضاه ومن بينهم أطفال، مما يعرض الخدمات الصحية المنهارة في القطاع لمزيد من المخاطر.

وقالت السلطات في غزة إن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسبوع الماضي جرافة لتدمير محيط مستشفى كمال عدوان، مما أجبر النازحين على الخروج. وقالت إسرائيل إن المستشفى كان يستخدمه مقاتلو حماس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة
غزة تحت النار
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 97 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
جيش الإحتلال في الضفة الغربية
غزة تحت النار
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وسط اقتحامات واعتقالات بالضفة
الأسهم الأوروبية
قطاعا التكنولوجيا والسفر يرفعان الأسهم الأوروبية وسط تركيز على بيانات التضخم

الأكثر قراءة

كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
غزة تحت النار
تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
كتائب القسام تنشر فيديو "وصلتم متأخرين"
غزة تحت النار
فيديو "وصلتم متأخرين".. القسام تعلق على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق