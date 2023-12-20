برنامج الأغذية العالمي: أول قافلة مساعدات تتوجه مباشرة من الأردن إلى غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء، أن أول قافلة مساعدات تتوجه مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول نقلت 750 طنا من المواد الغذائية إلى القطاع.

وذكر برنامج الأغذية في بيان “هذه الخطوة الأولى المهمة يمكن أن تمهد الطريق أمام ممر مساعدات أكثر استدامة عبر الأردن ويتيح توصيل المزيد من المساعدات على نطاق واسع”.

وكانت قد وجهت السلطات المصرية بمعبر رفح البري، اليوم الأربعاء، 73 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لعبورها إلى قطاع غزة.

وتحمل هذه الدفعة مئات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمياه.

ومنذ 21 أكتوبر الماضي استقبل الجانب الفلسطيني من معبر رفح نحو 4600 شاحنة وهي كميات لا تلبي سوى 10 بالمئة فقط من احتياجات سكان القطاع الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، بحسب وصف الأونروا.

وسمح الثلاثاء للمرة الأولى بدخول 40 شاحنة تجارية تابعة للقطاع الخاص إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعدما اقتصرت حركة الشاحنات على تلك التي تحمل مساعدات إنسانية فقط طوال الشهرين الماضيين.