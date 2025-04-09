غزة.. 4 شهداء بقصف إسرائيلي على خيم نازحين وشقة سكنية

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتين ومنزلا في جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي للأناضول باستشهاد فلسطينيين اثنين بينهما سيدة في قصف إسرائيلي استهدف خيمتين تؤويان نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن فلسطينيين آخرين بينهما طفل استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة الحاج في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار إلى أن فلسطينيا توفي متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق.

وقال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة نسف المباني السكنية شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1449 فلسطينيا وأصابت 3647 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع الثلاثاء.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.