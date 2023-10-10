مسؤول بالأمم المتحد يندد "بحصار" إسرائيل لغزة

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء أن الضربات الجوية الإسرائيلية ردا على الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مطلع الأسبوع أصابت مباني سكنية ومدارس في أنحاء غزة، وحذر من أن “الحصار” غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأدان تورك أيضا “عمليات القتل الجماعي المروعة التي ارتكبتها عناصر من جماعات فلسطينية مسلحة”، وقال إن احتجاز المسلحين لرهائن محظور بموجب القانون الدولي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إن الهجمات الجوية لإسرائيل، وهي الأسوأ في تاريخ صراعها مع الفلسطينيين المستمر منذ 75 عاما، أصابت أيضا “مباني تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)”، مضيفا أن القتلى والجرحى من بينهم مدنيون.

وتوعدت إسرائيل “بانتقام ساحق” بعدما ترك هجوم حماس شوارعها مليئة بالجثث. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 900 شخص، معظمهم من المدنيين، قٌتلوا في الهجمات، في حين قال مسؤولون في غزة إن ما يقرب من 700 من سكان القطاع قُتلوا في الغارات الإسرائيلية التي سوت مناطق بأكملها بالأرض.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الطائرات قصفت أهدافا عسكرية من بينها مواقع لتصنيع الأسلحة وتخزينها.

وقال ترك إن “فرض إسرائيل لحصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف “هذا يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي بالفعل في غزة، بما يشمل قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ضوء تزايد أعداد الجرحى”، مضيفا أن الحصار قد يرقى إلى مستوى “العقاب الجماعي”.

وأوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني لاحقا في إفادة صحفية في جنيف أن مثل هذه الأفعال قد ترقى إلى جريمة حرب. وأضافت أن النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استندت إلى مراجعة المواد المتاحة التي ورد بعضها من مراقبيه على الأرض.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نفس الإفادة الصحفية إن نحو 187500 شخص فروا من منازلهم في غزة، محذرا من نقص المياه والكهرباء.

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش أن خدمة المراقبة التابعة للمنظمة أكدت وقوع 13 هجوما على المرافق الصحية في غزة منذ بدء الأعمال العدائية، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأضاف أن المنظمة تعمل على إنشاء ممر إنساني لقطاع غزة لكن مخازن الإمدادات الطبية نفدت بالفعل.