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تنسيق بين الأردن ومصر لإرسال مساعدات إلى غزة

منذ 17 دقيقة
مصر والأردن

مصر والأردن

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أعلن الأردن، الثلاثاء، تنسيقا مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في وقت شهد المعبر ضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف الديوان الملكي أن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين.

كما وجه بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى قد أجرت محادثات مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح، وفقا لتقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال التقرير إن السلطات المصرية اتصلت بإسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وتعرض الجانب الفلسطيني من معبر رفح لليوم الثاني على التوالي لضربة جوية إسرائيلية، وذلك في إطار سعي إسرائيل لإيقاف أي فرصة لإدخال مساعدات إلى القطاع الذي ضربت عليه حصارا كاملا.

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