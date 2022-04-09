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غزو أوكرانيا.. برلسكوني يشعر بخيبة أمل بسبب سلوك بوتين

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 12:05 صباحًا
برلسكوني وبوتين

برلسكوني وبوتين

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قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني يوم السبت إنه يشعر بخيبة أمل وحزن عميقين من سلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف برلسكوني، الذي تربطه صداقة وثيقة منذ سنوات بالزعيم الروسي، إن على بوتين تحمل المسؤولية الكاملة في نظر العالم بشأن غزو أوكرانيا.

وقال برلسكوني في مؤتمر لحزبه المحافظ فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) في روما “تعرفت عليه قبل 20 عاما وكان دائما ما يبدو لي أنه رجل ديمقراطي ورجل سلام”.

وهذه أول مرة يتحدث فيها برلسكوني علنا عن بوتين منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ووصف برلسكوني (85 عاما) في عام 2015 بوتين بأنه “بلا شك رقم واحد بين زعماء العالم” كما وصف ذات مرة الزعيم الروسي (69 عاما) بأنه مثل أخ أصغر.

وتبادل الاثنان الزيارات في روسيا وإيطاليا وتم تصويرهما في الماضي وهما يضحكان خلال زيارات رسمية.

وقال برلسكوني “الهجوم على أوكرانيا بدلا من أن يدمج روسيا في أوروبا ألقى بها في أحضان الصين ..وأسفاه”.

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