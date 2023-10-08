غزّة تودّع 413 شهيدًا.. وسفير إسرائيل يتّهم حماس بـ "جرائم حرب"

اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان اليوم الأحد، أنّ “الهجمات” على الإسرائيليين في غزة أمس السبت تعدّ “جرائم حرب”.

وأضاف للصحافيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، أنّ الوقت حان “لمحو” البنية التحتية العسكرية لحماس، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك بعد يوم من شن فصائل فلسطينية هجومًا مباغتًا كبيرًا من قطاع غزة على بلدات وتجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

في وقت أكدت الحكومة الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 100 إسرائيلي محتجزون في غزة، بينما تشير تقارير إعلامية إلى أنّ ما يصل إلى 170 قد يكونون محتجزين في القطاع.

بالمقابل، ردّت قوات الاحتلال بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 413 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم 78 طفلًا و41 امرأة، وأصيب نحو 2300 آخرين، في غارات جوية إسرائيلية على القطاع منذ أمس السبت، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.