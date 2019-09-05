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غضب روسي من إسرائيل… ونتنياهو الى موسكو لتبريد الأجواء

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كشفت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، عن اجتماع وشيك يجمع نتنياهو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية الأسبوع المقبل، أي قبل الانتخابات الإسرائيلية بأسبوع واحد فقط، وفقًا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلي “كان”.

وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أمس، نقلًا عن مصادر سياسية، بوجود غضب في وزارة الخارجية الروسية، بسبب توجه ممثلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنظرائهم الروس بهدف تنظيم قمة إسرائيلية – أميركية – روسية في القدس في الأسبوعين القريبين، وقبل الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول.

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ووفقًا للمصادر، ينظر الجانب الروسي إلى الدعوة الإسرائيلية على انها محاولة سياسية من قبل نتنياهو لـ “تحقيق مكاسب انتخابية قبل انتخابات الكنيست المقبلة على حساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مشيرة الى أن “روسيا غير راضية عن النشاط الإسرائيلي الأخير، بما في ذلك في سوريا ولبنان، مما يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق”.

 

المصدر نيوز 24

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