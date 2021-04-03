غموض في الأردن.. حملة اعتقالات طالت مسؤولين كبار وترقب لبيان رسمي

قالت وكالة الأنباء ​الأردنية الرسمية “بترا” نقلاًَ عن مصدر أمني أردني أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة، لافتاً إلى أن التحقيق في الموضوع جار.

من جانبها، أفادت مصادر قناة “العربية” بأن الاعتقالات في الأردن شملت شخصيات عسكرية ومدنية، موضحة أن عملية الاعتقالات في صفوف شخصيات أردنية مستمرة، كاشفة أنها شملت مرافقين ومقربين من الأمير حمزة (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني).

وفي حين اشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى ان “​السلطات اعتقلت أيضاً ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين ووضعته تحت الإقامة الجبرية”، أكد مصدر مطّلع لوكالة (بترا) الرسمية أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

وتشير الأنباء إلى أن حملة الاعتقالات جاءت في أعقاب اكتشاف مسؤولو القصر مؤامرة معقدة وبعيدة المدىـ وتوقع المسؤول “المزيد من الاعتقالات”.