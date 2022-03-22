غوتيرش: لا أحد سيخرج منتصرا في حرب أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت قد حان لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام وإنهاء هذه الحرب الفظيعة.

وتساءل غوتيريش في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، كم من روح ستزهق وكم من ماريوبول ستدمر؟ قبل إدراك أن هذه الحرب لا منتصر فيها.

وشدد على أن نحو 10 ملايين أوكراني أجبروا على مغادرة منازلهم منذ بداية الحرب، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم والدول النامية هي التي تدفع الثمن الباهظ لهذه الحرب.

أزمة النزوح من أوكرانيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء أن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ الآن ثلاثة ملايين و‭‭5‬‬‭‭56924‬‬ شخصاً، وإن أكثر من مليونين عبروا الحدود إلى بولندا.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، في إفادة صحافية إن “هذه مرحلة مأساوية أخرى بالنسبة للشعب الأوكراني وتحققت في أقل من شهر”، مؤكداً أن 6.5 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.

كما أضاف: “تتحدث عن ربع عدد السكان تقريباً. لم يسبق لسرعة وحجم هذا التدفق وأزمة النزوح هذه مثيل في الآونة الأخيرة”.

ورفضت أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل تسليم مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي أوكرانيا، في حين قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن القوات التابعة له تتقدم بنجاح من حي إلى آخر، مضيفا أن السيطرة على المدينة باتت قريبة.