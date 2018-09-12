غوتيريس: نناشد روسيا وإيران وتركيا إيجاد حلول لحماية المدنيين في إدلب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس روسيا وإيران وتركيا الثلثاء على “ألا تألو جهدا من أجل التوصل لحلول لحماية المدنيين” في محافظة إدلب السورية، وقال إن “من الضروري تماما” تفادي نشوب معركة شاملة.

وقال غوتيريس للصحافيين “هذا سيؤدي إلى حدوث كابوس إنساني لم يحدث له مثيل في الصراع السوري الدامي”.

وأضاف “أعتقد أن الوضع الحالي في إدلب لا يمكن تحمله كما لا يمكن التغاضي عن وجود جماعات إرهابية. ولكن محاربة الإرهاب لا تعفي الأطراف المتحاربة من التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي”.

المصدر وكالات