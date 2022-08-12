غوتيريش: أدعم الجهود المبذولة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” أنه يدعم تمامًا الجهود المبذولة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل كامل.

وأتى ذلك في تصريحات أدلى بها في سول حيث يعقد اجتماعات مع قادة كوريا الجنوبية.

وخلال لقائه بالرئيس يون سوك يول، قال غوتيريش: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن دعمنا التام لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، لا سيما كوريا الشمالية، ولأن أقول إن هذا الهدف مهم بصورة جوهرية بالنسبة لنا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”.

وقال يون، وهو سياسي محافظ تولى منصبه في مايو أيار، إنه منفتح على الدبلوماسية لكنّه تعهد أيضا باتخاذ إجراءات عسكرية قوية لمنع بيونغيانغ من استخدام أسلحتها.

واختبرت كوريا الشمالية إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام، ويقول مسؤولون في سول وواشنطن إنها تستعد على ما يبدو لاختبار سلاح نووي للمرة الأولى منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي.

وتقول بيونغيانغ أيضا إنها منفتحة على الدبلوماسية، لكنّها تتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتمسك بالسياسات العدائية مثل فرض العقوبات وإجراء التدريبات العسكرية.

وخلال لقائه بوزير خارجية كوريا الجنوبية “بارك جين”، تعهّد غوتيريش أيضا بدعم الجهود الدبلوماسية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

وأضاف: “كل ما يمكن القيام به لإطلاق عملية حوار تهدف إلى نزع السلاح النووي سيكون موضع ترحيب شديد وسيحظى بدعم الأمم المتحدة الكامل”.