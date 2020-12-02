استمع لاذاعتنا

غوتيريش: أكثر من 40 مليون إنسان يرزحون تحت نير العبودية

منذ 31 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

A A A
طباعة المقال

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أكثر من 40 مليون شخص في العالم يعتبرون ضحايا الاستعباد، و71% منهم نساء.

وقال غوتيريش في بيان له، إن “أكثر من 40 مليون شخص يعتبرون اليوم ضحايا الاستعباد. وتمثل النساء والبنات نسبة الـ 71% من هذا الرقم”.

وأضاف أن الفئات الفقيرة والمهمشة، وخاصة الأقليات العرقية والإثنية، وممثلو الشعوب الأصلية والمهاجرون يتعرضون للاستعباد أكثر، مضيفا أن عدم المساواة بين الجنسين يزيد من التمييز.

ودعا غوتيريش أعضاء الأمم المتحدة لبذل مزيد من الجهود من أجل وضع حد لتلك الظواهر “الفظيعة”.

    المزيد من أخبار العالم

    كمالا هاريس
    هاريس تحذر من أزمة جوع في أمريكا بسبب كورونا
    النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا
    تطورات وفاة مارادونا..الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة
    تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا
    كورونا
    أمريكا تسجل حصيلة قياسية بوفيات كورونا اليومية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سلمى الشامي
    جلسة تصوير جريئة بمنطقة أثرية في مصر تثير الغضب على مواقع التواصل
    مصرف لبنان
    من أخطر التقارير الصحفية: برّي أحد أهم عقبات التدقيق الجنائي.. ويليه سعد الحريري
    تمرين الضغط
    هذه الأسباب تمنعك من ممارسة تمارين الضغط