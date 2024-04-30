غوتيريش: إحراز "تقدم تدريجي" نحو تجنب المجاعة في شمال غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إن “تقدما تدريجيا” أحرز نحو تجنب “مجاعة من صنع الإنسان كلية” في شمال قطاع غزة، لكن هناك حاجة ملحة إلى بذل المزيد من الجهد.

ودعا غوتيريش إسرائيل على وجه التحديد إلى الوفاء بتعهدها بفتح “نقطتي عبور بين إسرائيل وشمال غزة حتى يتسنى إدخال المساعدات إلى غزة من ميناء أسدود والأردن”.

وقال غوتيريش للصحفيين أيضا إن العقبة الرئيسية أمام توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة هي انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين.

وأضاف “أدعو مرة أخرى السلطات الإسرائيلية إلى السماح وتسهيل الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في جميع أنحاء غزة”.