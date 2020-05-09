غوتيريش: الإرهابيون والنازيون الجدد يكثفون تجنيد الأنصار وبث الكراهية عبر الإنترنت

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

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عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أن الإرهابيين والنازيين الجدد يكثفون تجنيد الأنصار (ويضاعفون) التطرف باستخدام الإنترنت والتكنولوجيات الحديثة”.

واعتبر غوتيريش أن الإرهابيين والنازيين الجدد يكثفون تجنيد الأنصار، وبث التطرف في المجتمعات باستخدام الإنترنت، وهذا يثير قلق العالم بأسره.

وأضاف، أنهم “حكيمين وذوي دراية جيدة بالتكنولوجيا، مثل أي مراهق حديث”.

وفي الوقت نفسه، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أن الجماعات المتطرفة والإرهابية تنشر مقاطع فيديو على أحدث المنصات والتطبيقات المصممة في الغالب لإغراء الشباب.

وأوضح غوتيريش، “رسائلهم مشبعة بوعود كاذبة بالمجد والتحريض الحقيقي، وهي تستهدف أكثر شرائح المجتمع ضعفا”.

ورأى أنه يجب على الآباء والمعلمين وجميع السلطات المختصة اتخاذ إجراءات عاجلة “ضد انتشار هذه الكراهية السرية”.

وأعلن أن المنظمة الأممية منخرطة بشكل كامل في هذه المعركة. لقد أطلقت العام الماضي استراتيجية الأمم المتحدة وخطة العمل لمكافحة تعبيرات الكراهية. وفيها نستخدم قدراتنا التنظيمية وآلياتنا لحماية حقوق الإنسان والعمل من أجل مجتمع سلمي وشامل ومزدهر.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت إنترناشيونال
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