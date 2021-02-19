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غوتيريش: الانقسام بين أكبر قوتين في العالم قد يتحول إلى عسكري

19 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 9:28 مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العالم لن يستطيع تحمل التحديات التي ستظهر في حال وقوع انقسام جديد بين قوتين عظميين.

وقال غوتيريش، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن: “لا نستطيع حل القضايا الأكبر لزمننا بينما توجد خلافات بين أبرز القوى العالمية”.

وأضاف: “عالمنا ليس في حالة تمكنه من تحمل مستقبل تقسم فيه أكبر قوتين اقتصاديتين الكرة الأرضية لجزئين لدى كل منها عملته وتجارته وأمواله وإنترنته وذهنه الاصطناعي. هناك خطر تحول الانقسام والتكنولوجي والاقتصادي إلى الجيوسياسي والعسكري”.

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة المصالحة في وجه جائحة فيروس كورونا، مضيفا: “لقد رأينا تقدما إيجابيا معينا في تسوية بعض النزاعات، إلا أنها لا تزال مستمرة في أماكن كثيرة”.

ولم يوضح غوتيريش ما هي القوتين العالميتين اللتين كان يتحدث عنهما، إلا أنه تحذيراته تأتي في الوقت الذي تخشى فيه مخاوف من تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصاديين في العالم.

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