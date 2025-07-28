غوتيريش: التدمير الشامل لقطاع غزة أمر لا يُطاق ويجب أن يتوقف

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين.

وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر عُقد في الأمم المتحدة عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين “لنكن واضحين: ضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لقطاع غزة أمر لا يُطاق ويجب أن يتوقف”.

وتابع “الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.

وقال في كلمته “فرصة فريدة من نوعها وعلينا استغلال هذا الزخم”.

كما أضاف “يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية”، مبيناً أن حل الدولتين يجب أن يتحقق.

فلسطين: حل الدولتين فرصة تاريخية.. و”ممتنون للسعودية”

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن “حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع”، مضيفاً ممتنون للسعودية وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي”.

وتابع في كلمته بالقول إن مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه.

وشدد مصطفى على أهمية علينا العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.

كذلك، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب.

وتابع “مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة”، مشيرا إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدما.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، قد أقرت في سبتمبر من العام الماضي عقد المؤتمر في 2025، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي أدى إلى تأجيله، قبل أن يُعاد تنظيمه هذا الأسبوع.

ماذا يهدف المؤتمر؟

يهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن إسرائيل.

وفي تصريح لصحيفة “لا تريبيون ديمانش” الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه سيستغل المؤتمر لحث مزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تتماشى مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن نية باريس الاعتراف رسميا بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.