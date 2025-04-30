غوتيريش: التصعيد في غزة يهدد الاستقرار وحل الدولتين يتلاشى

غوتيريش: الشرق الأوسط في مفترق طرق حرج

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء، إن الشرق الأوسط في مفترق طرق حرج.

وقال في نقاش بمجلس الأمن الدولي إن “الوعد بحل الدولتين معرض لخطر التلاشي تماما.. الإرادة السياسية لتحقيق هذا الهدف تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى”.

وحث غوتيريش الدول على تجاوز التصريحات وتحديد خطوات محددة لإحياء حل الدولتين. وقال إن “الوقت يمر، الوقت ينفد”.

وأعرب غوتيريش عن قلق عميق إزاء تدهور الوضع في قطاع غزة، حيث قتل ما يقرب من ألفي فلسطيني منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي.

وأدان الأمين العام للمنظمة الدولية استمرار الحصار المفروض على إدخال المساعدات للقطاع الفلسطيني، الأمر الذي وضع أكثر من مليوني شخص في حالة طوارئ إنسانية وصفها بأنها “تفوق الخيال”.

وقال غوتيريش “أشعر بالقلق من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تشير إلى أن المساعدات تستخدم كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب عسكرية.. المساعدات ليست ورقة مساومة. إنها غير قابلة للتفاوض”.