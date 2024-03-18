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غوتيريش: التقارير الواردة عن انعدام الأمن الغذائي في غزة "مؤشر مروع"

منذ 25 دقيقة
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إن تقريرا دعمته المنظمة العالمية، أشار إلى أن المجاعة صارت وشيكة الآن في شمال غزة، هو “مؤشر مروع” للأوضاع على الأرض.

وأضاف للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك “هذه الكارثة هي بالكامل من صنع الإنسان، ويوضح هذا التقرير أنه يمكن وقفها”، داعيا إسرائيل إلى ضمان وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وفي وقت سابق عبر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين 18 مارس/آذار 2024، عن قلقه بشأن مستشفى الشفاء في شمال غزة بعد مداهمة إسرائيلية له.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “لا ينبغي أن تكون المستشفيات ساحات قتال أبدا. نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في مستشفى الشفاء في شمال غزة، والذي يعرض الأطقم الصحية والمرضى والمدنيين للخطر”.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن العملية الإسرائيلية تسببت في سقوط قتلى ومصابين إلى جانب اندلاع حريق، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن قيادات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تختبئ به.

    المصدر :
  • رويترز

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