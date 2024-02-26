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غوتيريش: التقاعس بشأن غزة ربما قوض "بشكل قاتل" مجلس الأمن

منذ 15 ثانية
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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تأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف الهجوم الإسرائيلي في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن هذا قوض سلطة المجلس “ربما بشكل قاتل”.

وقال في افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف “افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، كل هذا قوض سلطته بشدة وربما بشكل قاتل”.

وأضاف أن “المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله”.

كما أضاف غوتيريش أن: العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب لكن دون مؤسسات وهو ما يسبب فوضى.

ويعتقد غوتيريش أنه: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وبحسب غوتيريش فإن: القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد وعشرات آلاف المدنيين يقتلون في غزة.

وقال غوتيريش إن: المساعدات الإنسانية لغزة غير كافية ومنع توزيعها سيؤثر على ملايين الغزيين.

كما اعتبر غوتيريش أن: دور الأونروا أساسي في توزيع المساعدات داخل غزة.

وختم غوتيريش بالمطالبة بوقف فوري للنار وبإطلاق سراح الرهائن.

    المصدر :
  • رويترز

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