غوتيريش: الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت، خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن “الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته” وأن أي “إنكار” لهذا الحق “غير مقبول”.

وقال غوتيريش:” إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليّين والفلسطينيّين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول”، مضيفاً: “هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديداً كبيراً للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على “وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته”.

واستنكرت منظّمة الصحة العالميّة “ظروف الحياة غير الإنسانيّة” في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.

وكرر غوتيريش دعوته إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة.

وأكدت في وقتٍ سابق الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل والداعم الأبرز لها في حربها ضد حماس، دعمها قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي أثار خلافاتٍ مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.