السبت 8 رجب 1445 ﻫ - 20 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش: الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

منذ 14 دقيقة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت، خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن “الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته” وأن أي “إنكار” لهذا الحق “غير مقبول”.

وقال غوتيريش:” إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليّين والفلسطينيّين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول”، مضيفاً: “هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديداً كبيراً للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على “وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته”.

واستنكرت منظّمة الصحة العالميّة “ظروف الحياة غير الإنسانيّة” في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.

وكرر غوتيريش دعوته إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة.

وأكدت في وقتٍ سابق الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل والداعم الأبرز لها في حربها ضد حماس، دعمها قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي أثار خلافاتٍ مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

فيليكس تشيسيكيدي
رئيس الكونغو يؤدي اليمين لولاية ثانية بعد خلافات انتخابية
البحرية البريطانية
البحرية البريطانية: اصطدام سفينتين في ميناء البحرين دون وقوع إصابات
خطّة "إنقاذ" لإعادة ثلاثة رواد فضاء
وصول 4 رواد فضاء بينهم أول رائد تركي إلى محطة الفضاء الدولية

الأكثر قراءة

رئيس الأركان السابق الإسرائيلي غادي أيزينكوت
تصريح مفاجئ لوزير إسرائيلي.. منعت إسرائيل من مهاجمة حزب الله!
البحرية الأميركية
بعد هجومٍ حوثي.. الجيش الأميركيّ يكشف عن مصير السفينة "كيم رينجر"
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لوزير دفاع إسرائيلي سابق عن حكومة نتنياهو ويأجوج ومأجوج!