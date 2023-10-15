غوتيريش: الرهائن والمساعدات إلى غزة يجب "ألا يصبحا ورقة مساومة"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة يجب “ألا يصبحا ورقة مساومة”.

حيث دعا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم دون أي شروط، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني على وجه السرعة ودون أي عراقيل.

وقال غوتيريش في بيان أن هذين الأمرين “يجب ألا يصبحا ورقة مساومة ويجب تنفيذها لأن هذا هو الشيء الصحيح فعله”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أكد اليوم الأحد أن حركة حماس تحتجز 155 أسيرا منذ هجومها المباغت على إسرائيل، وأنه تواصل مع عائلاتهم لإبلاغها بذلك، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحا أفادت بوجود 126 أسيرا لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.بينما ذكرت حماس من جانبها أن عددا من الأسرى قد لقوا حتفهم بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.