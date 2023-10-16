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غوتيريش: الشرق الأوسط بات على "شفير الهاوية"

منذ 11 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة “حماس” إلى الإفراج عن جميع الرهائن، كما دعا إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات “على شفير الهاوية”.

وقال غوتيريش في بيان “المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة”.

وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل “يمكن إرسالها في غضون ساعات”، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة “تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان ومن دون تأخير”.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني “توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر”.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، يوم الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وأوضح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين أنه “لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية”، مشيرا إلى تكشف “كارثة إنسانية غير مسبوقة” في القطاع الساحلي.

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