غوتيريش: المساعدات يجب أن تدخل غزة بأسرع وقت

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة أمام معبر رفح، أن شاحنات الإمداد يجب أن تدخل غزة بأسرع وقت.

وقال غوتيريش، الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص دون ماء أو طعام أو وقود في قطاع غزة، مشددا على أن إدخال المساعدات هو الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تتصل بكافة الأطراف وخاصة أميركا ومصر وإسرائيل من أجل ضمان توضيح الشروط والقيود التي تحدد دخول المساعدات، لكي نتمكن من التوصل إلى اتفاق تحريك الشاحنات.

وأكد أنه من الضروري العمل على دخول الشاحنات يوميا إلى غزة لإغاثة السكان هناك على نحو مستمر، ملمحا إلى أهمية حل أزمة الوقود لحركة شاحنات الإغاثة.

واشار إلى أن وقف إطلاق النار سيسهل دخول المساعدات إلى غزة، معربا عن امله في التوصل مستقبلا إلى تسوية للصراع تقوم على حل الدولتين.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على دور الجانب المصري في محاولات إدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة.

وفي وقت سابق، وصل إلى مطار العريش في شمال سيناء، الجمعة، غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن المرجح أن يعطي غوتيريش إشارة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وسط تعزيز أمني من قبل قوات الجيش المصري.

من جهته، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أن أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، ستدخل غدا السبت 21\10\2023 على أقرب تقدير، بعد أن كان متوقعا أن تدخل الجمعة إلى القطاع المحاصر.

ونقل المتحدث باسم غريفيث في جنيف عنه قوله: “نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.. يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من يوم غد على أقرب تقدير”.