غوتيريش: حل الدولتين هو المسار الوحيد المدعوم دولياً

منذ ساعة واحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. رويترز

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين، مقترحا أن “تكون القدس عاصمة للدولتين”.

وأكد غوتيريش، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “لا مبرر لما وقع في 7 أكتوبر 2023، ولا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، مطلقا نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتحرك “قبل فوات الأوان”.
ودعا غوتيريش إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة”، مشددا على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة.

وأضاف الأمين العام أن “حل الدولتين هو المسار الوحيد المدعوم دوليا”، قائلا: “حل الدولتين يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة”. فيما طرح موقفه من قضية القدس، موضحا أن “مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية”.

كما وجه انتقادا شديدا للأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أنه “لا مبرر لما يحدث في الضفة الغربية ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها”.

واختتم غوتيريش خطابه قائلا: “حل الدولتين يتطلب قرارات صعبة وقيادة جريئة من كل الأطراف”، محملا “المسؤولية على عاتق القادة الفلسطينيين والإسرائيليين”.

    المصدر :
  • وكالات

