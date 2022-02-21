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غوتيريش: روسيا انتهكت سيادة أوكرانيا

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 12:34 صباحًا
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعتقد بأن روسيا انتهكت وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها من خلال الاعتراف بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا كيانين مستقلين، اليوم الإثنين.

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان “الأمم المتحدة، تماشيا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، تظل تؤيد تماما سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.

وشدّد غوتيريش في بيان على أنّ الاعتراف الروسي “يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، اليوم الإثنين.

ومهد الرئيس بوتين لقرار بلاده بكلمة تليفزيونية مسجلة طويلة، استعرض فيها تاريخ أوكرانيا الذي وصفه بأنه جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، مؤكدا أن شرقي أوكرانيا أرض روسية قديمة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، وقال إن الوضع في إقليم دونباس وصل إلى مرحلة حرجة.

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