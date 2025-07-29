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غوتيريش: سكان غزة يعانون كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة

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آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 6:40 مساءً
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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ال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يصبح “هائلا كالمحيط”.

وقال “يجب أن تتدفق إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في موجات ودون عوائق”، واصفا تحذيرا أصدرته مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي للجوع، اليوم بأنه يؤكد “ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة”.

وأضاف في بيان “يواجه الفلسطينيون في غزة كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة. هذا ليس تحذيرا، وإنما هو واقع يتكشف أمام أعيننا”.

وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو أمس الاثنين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا إن “النزاعات تستمر في نشر الجوع بغزة والسودان وغيرهما، والجوع يغذي انعدام الاستقرار ويقوض السلام، ينبغي ألا نقبل بتاتا استخدام الجوع سلاح حرب”.

وقال غوتيريش في كلمته “يعطل تغير المناخ المحاصيل وسلاسل التوريد والمساعدات الإنسانية، ويواصل الصراع نشر الجوع من غزة إلى السودان وما وراءهما”.

يذكر أن وكالات الأمم المتحدة حذرت من جوع يهدد الحياة في قطاع غزة مع نفاد إمدادات الإغاثة، وتزايد الضغط الدولي لوقف إطلاق النار للسماح بعملية إغاثة ضخمة بعد تفاقم الكارثة بسبب الحصار الإسرائيلي الشامل للمساعدات من مارس/آذار إلى مايو/أيار.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة فإن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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