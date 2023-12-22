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غوتيريش: طريقة إسرائيل في غزة تضع "عقبات هائلة" أمام المساعدات الإنسانية

منذ 38 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة “تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية” داخل القطاع الفلسطيني الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة.

وحث غوتيريش “السلطات الإسرائيلية على إزالة القيود المفروضة على النشاط التجاري على الفور”.

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة “لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد الشهداء في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.

وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.

    المصدر :
  • رويترز

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