غوتيريش في قمة القاهرة للسلام: حان الوقت لإنهاء "الكابوس المروع"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال قمة القاهرة للسلام أنه “حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع”، في إشارة إلى الحرب بين حركة حماس واسرائيل التي دخلت يومها الخامس عشر.

وأضاف غوتيريش “حل الدولتين هو الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار، وحان الوقت للعمل لإنهاء هذا الكابوس المروع والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل، ومن الصعوبة أن نصل لحل مشترك ولكن علينا تخفيف المعاناة”.

وتابع “أعرب عن خالص شكري لمصر على دورها الحاسم الذي تلعبه، أما عن شعب غزة فهو بحاجة للالتزام وبذل المزيد وتقديم كل المساعدات الإنسانية، ونعمل بلا كلل أو ملل مع كل الأطراف لحل هذه المشكلة”.

وأضاف غوتيريش “معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يجب التخلص منها لأن قضيتهم عادلة وشرعية، كما يجب تطبيق القانون الدولي وعلينا حماية المدنيين وألا نهاجم المدارس والمشافي ومقرات الأمم المتحدة”.

وأكد على أن “هدفنا قصير الأجل يجب أن يكون واضحا، تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستدامة إلى غزة، وتحرير الرهائن فورا وبذل الجهود لمنع انتشار العنف الذي سوف يستشري في المنطقة”.

ودعا غوتيريش إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت.