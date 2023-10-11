غوتيريش: قلقون إزاء تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أبدى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقه إزاء تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال غوتيريش: “يجب السماح بوصول المساعدات إلى غزة”.

وعاد التوتر الى الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لا سيما بعدما أعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، بإطلاق صاروخين من أراضي لبنان باتجاه إسرائيل، التي ردت بقصف محيط بلدتين في جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا على محيط بلدة الضهيرة في منطقة صور بجنوب لبنان، بينما تعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية.