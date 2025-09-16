غوتيريش: ما يحدث في غزة مروع ونشهد الآن تدميراً منهجياً للمدينة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في مدينة غزة مروع وإن الحرب في الأراضي الفلسطينية غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا وقانونيا.

وأبدى غوتيريش أيضا استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

فيما كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية العنيفة على قطاع غزة ودمر العديد من المباني والمرافق المدنية، مما أدى لسقوط 68 شهيدا منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وقد جدد جيش الاحتلال إنذاره لسكان مدينة غزة بإخلائها فورا حيث أعلن بدء عملية عسكرية واسعة لاحتلال المدينة. وقال جيش الاحتلال إن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة وإن الثالثة ستلتحق بهما قريبا.

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير “بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحماس”، وفق زعمه.

وقد دمر جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، عمارتين سكنيتين في الأحياء الغربية من مدينة غزة.

وأفاد مستشفى القدس بوقوع 4 شهداء وعدة مصابين في قصف إسرائيلي على حي تل الهوا جنوبي غربي مدينة غزة.

حي النصر ومخيم الشاطئ

ونقلت الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الجيش الإسرائيلي دمر عمارة “التوفيق” متعددة الطوابق في حي النصر المكتظ بالسكان غربي مدينة غزة.

وأوضح الشهود أن القصف أثار حالة من الرعب في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة المستهدفة، في حين تسبب القصف بتشريد العشرات من العائلات.

وتكتظ العمارات السكنية في أحياء غرب مدينة غزة بالسكان والنازحين الذين فروا من أحياء المدينة الشرقية والشمالية بحثا عن مأوى.

كما دمر الجيش الإسرائيلي عمارة سكنية تعود لعائلة حلاوة في مخيم الشاطئ غربي المدينة، مما تسبب أيضا بتشريد العشرات من الفلسطينيين الذين يعيشون بداخلها، وفي محيطها داخل خيام نزوح مصنوعة من القماش وتعرضت للأضرار، وفق المصدر ذاته.

وخلال الأسابيع الأخيرة، دمر الجيش الإسرائيلي بشكل كامل أو بليغ أكثر من 3600 بناية وبرج في مدينة غزة، في حين دمر نحو 13 ألف خيمة تؤوي نازحين، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.