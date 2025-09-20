السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش: من المهم أن يشعر الإسرائيليون بالعزلة لكي يتحقق التغيير

منذ ساعتين
من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقمة العربية في بغداد

من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقمة العربية في بغداد

A A A
طباعة المقال

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن على العالم “ألا يخشى” ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفق ما أوردت وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأوضح غوتيريش، خلال مقابلة صحافية اليوم السبت، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في “إجراءاتها بهدف تدمير قطاع غزة بالكامل الآن، وتحقيق ضم تدريجي للضفة الغربية”. وأشار إلى أن أي ذريعة تستخدمها إسرائيل لتبرير سياستها في الأراضي الفلسطينية أو ضد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية “ليست سوى مرحلة متواصلة تهدف إلى منع الفلسطينيين من الحصول على دولتهم”.

وبين أنه “من المهم أن يشعر الإسرائيليون بالعزلة لكي يتحقق التغيير”، مؤكدا أن الحل الوحيد للصراع هو “حل الدولتين”، مع قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أي بديل من شأنه أن يضع الفلسطينيين تحت الاحتلال أو التمييز بلا حقوق على أرضهم، موضحا أن أي اعتراف دولي قادم بدولة فلسطينية “رمز في غاية الأهمية”.

وتطرق غوتيريش إلى الوضع الإنساني في غزة، واصفا إياه بأنه “الأسوأ من حيث الموت والدمار”، وأنه “لا يحتمل أخلاقيا، ولا سياسيا، ولا قانونيا”، مشيرا إلى انتشار المجاعة، وفقدان الرعاية الصحية، وعيش السكان في مناطق مكتظة دون مأوى مناسب.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيعقد غداً اجتماعاً حاسماً بشأن المفاوضات مع سوريا
روسيا - النمسا
مجلة "بروفيل" الإخبارية: إقالة موظف بقطاع الطاقة في النمسا بزعم التجسس لروسيا
البيت الأبيض
البيت الأبيض: لا علاقة للإدارة الأمريكية أو للرئيس ترامب بقرار إقالة جيمي كيميل

الأكثر قراءة

الرئيس جوزاف عون
إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!
الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
رسالة إلى لبنان... عشيّة زيارة أورتاغوس!
إيلي محفوض
محفوض رداً على قاسم: المملكة لا تتعاطى مع ميليشيا!