الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش: نطالب بمواصلة تمويل الأونروا

منذ ساعتين
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش (رويترز)

A A A
طباعة المقال

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد بمحاسبة “أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية” وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

لكن غوتيريش ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.

وقال غوتيريش في بيان “أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين - رويترز
غزة تحت النار
سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية.. والمقاومة تتصدى
صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل الأسرى
صواريخ كروز- تعبيرية
كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي

الأكثر قراءة

سوبرماركت - تعبيرية
لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
غزة تحت النار
صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني