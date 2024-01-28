غوتيريش: نطالب بمواصلة تمويل الأونروا

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد بمحاسبة “أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية” وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

لكن غوتيريش ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.

وقال غوتيريش في بيان “أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون”.