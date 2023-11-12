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غوتيريش: هجمات حماس لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

منذ 14 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إن الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وأضاف غوتيريش في مقابلة لشبكة (سي.إن.إن) “لا يمكنك استخدام الأشياء المروعة التي فعلتها حماس باعتبارها سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، مضيفا أن 101 من موظفي الأمم المتحدة لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب بين حماس وإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح لـ”سي إن إن”، نحن لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على “الإرهاب”.

وتابع وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الأسرى بالكامل، وأضاف نتحدث عن وقف مؤقت للقتال لا عن وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

فيما أشار انه يجب أن يكون لجيشنا حضور في غزة وعلى أي سلطة مدنية فيه الموافقة على نزع السلاح، وندعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية في غزة بعد الحرب للتأكد أنها ستعلم الأطفال التعاون معنا، وتابع، أقول لكل من يتهمني بعدم تحمل المسؤولية سأرد عليهم بعد الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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