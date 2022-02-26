غوتيريش: هناك مدنيون يموتون و “لن نستسلم أبدا” لتحقيق السلام

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة روسيا إلى إعادة “الجنود إلى ثكناتهم”، مشددا على ضرورة “منح السلام فرصة أخرى” بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار “يستنكر” غزوها لأوكرانيا.

وقال غوتيريش في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام بعد جلسة مجلس الأمن “الأمم المتحدة ولدت من رحم الحرب لإنهاء الحرب. اليوم هذا الهدف لم يتحقق” لكن “لن نستسلم أبدا” لتحقيق السلام.

وأضاف “القادة يجب أن يتجهوا نحو طريق الحوار والسلام”، مشيرا إلى أن “الاحتياجات الإنسانية تكثر وتتوسع ساعة بعد أخرى”.

وأسف غوتيريش لأن هناك “مدنيين يموتون”، في حين أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا كان أكد، أمام مجلس الأمن، أن الجيش الروسي يستهدف فقط أهدافا عسكرية ونفى بشدة مقتل مدنيين.

وللتعامل مع الأزمة المتنامية، أعلن غوتيريش تعيين السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا.