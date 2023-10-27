غوتيريش: يجب تعديل مراقبة المساعدات للسماح بدخول مزيد من الشاحنات لغزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إلى تعديل عملية مراقبة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح “للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير”.

ومعبر رفح هو المعبر الرئيسي للخروج من غزة والدخول إليها ولا يشترك في حدوده مع إسرائيل. وأصبح المعبر نقطة رئيسية لإيصال المساعدات منذ فرض إسرائيل “حصارا كاملا” على القطاع ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكر غوتيريش في بيان “المنظومة الإنسانية في غزة معرضة للانهيار الكامل مع تبعات لا يمكن تخيلها على أكثر من مليوني مدني”.

وتقود الولايات المتحدة المفاوضات مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لمحاولة إنشاء آلية لتوصيل المساعدات قادرة على الصمود في غزة. ويدور الجدل حول إجراءات تفتيش المساعدات والقصف على حدود غزة.