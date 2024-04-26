غوتيريش يحث الولايات المتحدة على الوضوح ومنع إسرائيل من اجتياح رفح

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجوم ستكون له تداعيات إنسانية كارثية، وأعرب عن قلقه من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وطالب الولايات المتحدة خلال مقابلة بثتها العربية ضمن برنامج “الشارع الدبلوماسي” بأن تمنع إسرائيل من الهجوم على رفح، وقال “على أميركا أن تكون واضحة وتمنع إسرائيل من الهجوم على رفح”.

كما اعتبر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حجر الأساس للمساعدات في غزة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمبادئ الحياد الخاصة بالأونروا.

وناشد كافة الجهات المانحة استئناف المساعدات للأونروا.

وأعرب عن أمله في أن تستمر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.