غوتيريش يحذر: الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار لوضع حد لـ”كابوس” إراقة الدماء.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو “الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة”، مبديا أسفه لـ”تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدلاً من إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها”.

وبينما أكد أن “عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقا”، قال غوتيريش “العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا”، مضيفاً “أكثر من مليوني شخص محرومون من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء وملجأ وعناية طبية من غير أن يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه، فيما يتعرضون لقصف متواصل.. أحض كل الذين يتولون مسؤوليات على التراجع عن حافة الهاوية”.

ووصل غوتيريش إلى النيبال في زيارة تستمر أربعة أيام بعدما أجرى محادثات في قطر.

وقال “أجدد دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري وإطلاق سراح جميع الرهائن بدون شروط، وتسليم مساعدة إنسانية متواصلة على نطاق يلبي حاجات سكان غزة”.

وتابع “علينا أن نتكاتف لوقف هذا الكابوس لشعب غزة وإسرائيل وكل الذين طالهم عبر العالم بما في ذلك هنا في النيبال”.

وقتل عشرة نيباليين وفقد واحد في هجوم حركة حماس على إسرائيل.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق من يوم الأحد إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وأضاف في بيان على فيسبوك “منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا”.