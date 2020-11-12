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غوتيريش يحذر من اندلاع الحروب في زمن كورونا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 11:34 صباحًا
غوتيريش

غوتيريش

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر “تويتر” من اندلاع الصراعات والحروب في ظل الوباء، مؤكدا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو فيروس كورونا.

وكتب غوتيريش، “عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس”، مشيرا الى “أننا نحتاج إلى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم”.

وشدد على أنه “إذا عملنا معا سنهزم كورونا، ونمنع كارثة التغيرات المناخية، ونمهد الطريق لعالم أفضل”.

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