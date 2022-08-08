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غوتيريش يدعو إلى دخول مفتشين دوليين محطة زابوريجيا الأوكرانية

منذ 40 دقيقة
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

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حثّ الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” الاثنين 8 آب على السماح لمفتشين دوليين بدخول محطة زابوريجيا النووية، بعدما تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن قصف أكبر محطة نووية في أوروبا مطلع هذا الأسبوع.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في اليابان، حيث حضر مراسم السلام التذكارية في هيروشيما لإحياء الذكرى السابعة والسبعين لأول هجوم بقنبلة ذرية في العالم، “أي هجوم على محطة نووية هو عمل انتحاري”.

واستولت القوات الروسية على مجمع مفاعل زابوريجيا النووي في جنوب شرق أوكرانيا في أوائل آذار، بعد فترة وجيزة من بدء غزو موسكو لجارتها لكن لا يزال فنيّون أوكرانيون هم من يديرونه.

واتهمت أوكرانيا روسيا بالمسؤولية عن تجدد القصف يوم السبت، والذي أدى إلى تضرر ثلاثة أجهزة استشعار لمراقبة الإشعاع وإصابة عامل بالمحطة في ثاني ضربة تصيب الموقع في غضون يومين.

الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” قال، في خطاب تلفزيوني، إن روسيا تشنّ “إرهابا نوويا” يستدعي فرض المزيد من العقوبات الدولية على أن يستهدف هذه المرة القطاع النووي في موسكو.

وقالت السلطات التي نصبتها روسيا في المنطقة إن القوات الأوكرانية قصفت الموقع بقاذفات صواريخ متعددة، مما ألحق أضرارًا بالمباني الإدارية ومنطقة بالقرب من منشأة تخزين.

كما عدّدت السفارة الروسية في واشنطن الأضرار، قائلة إن نيران المدفعية التي أطلقها “القوميون الأوكرانيون” أضرت بخطَّي كهرباء عاليي الجهد وخط أنابيب مياه، لكن البنية التحتية الحيوية لم تتأثر.

    المصدر :
  • رويترز

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