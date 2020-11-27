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غوتيريش يدعو لتجنب أي تصرفات من شأنها أن تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة

منذ 11 دقيقة
غوتيريش

غوتيريش

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أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا إلى ضبط النفس وتفادي أي أعمال قد تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة بعد اغتيال عالم نووي إيراني يشتبه الغرب منذ فترة طويلة إنه العقل المدبر لبرنامج أسلحة نووي إيراني.

وقال المتحدث فرحان حق: “علمنا بالتقارير التي تتحدث عن اغتيال عالم نووي إيراني قرب طهران اليوم. نحث على ضبط النفس وعلى الحاجة لتجنب أي تصرفات من شأنها أن تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة”.

يشار إلى أن رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة قتل اليوم الجمعة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ”الإرهابية”.

وأفادت وزارة الدفاع الايرانية في بيان لها بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”.

وأشارت إلى أنه “أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه”.

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