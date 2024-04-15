غوتيريش يدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد القتال شمال دارفور

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين بأن الهجمات العشوائية التي “تقتل وتصيب وتروع المدنيين” في السودان يمكن أن تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودق ناقوس الخطر بشأن تصاعد القتال في ولاية شمال دارفور.

وقال للصحفيين بمناسبة مرور عام على الصراع في البلاد “التقارير الأخيرة عن تصاعد الأعمال القتالية في الفاشر، عاصمة الولاية، هي سبب جديد للقلق البالغ”.

وأضاف “دعوني أكون واضحا: أي هجوم على الفاشر سيكون مدمرا بالنسبة للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في جميع أنحاء دارفور”.

هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر عقد في باريس الاثنين إن المانحين تعهدوا بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار) للسودان الذي عصفت به الحرب.