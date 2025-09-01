غوتيريش يدين اختطاف الحوثي لموظفي الأمم المتحدة في اليمن

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، بشدة اختطاف الحوثيين لـ11 موظفا أمميا، اليوميين الماضيين، واقتحام عددا من مقار المنظمات ونهب محتوياتها، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

كما دان غوتيريش اقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن محاولات اقتحام مبان أخرى تابعة للأمم المتحدة في صنعاء.

وقال في بيان إن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول.

وكرر بشدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين احتُجزوا تعسفا منذ يونيو (حزيران) 2024، وأولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وأكد أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر لا يمكن القبول به.

وشدد الأمين العام أن موظفي الأمم المتحدة وشركائها ينبغي ألا يُستهدفوا أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقا أثناء أدائهم لمسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة. كما يجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقارّ الأمم المتحدة، في جميع الأوقات.

وقال إن الأمم المتحدة ستواصل العمل بلا كلل من أجل ضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين تعسفا. كما ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى سلام دائم.

وأعلن زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز أمس الأحد، تدشين مرحلة جديدة مما وصفها بـ”المعركة الأمنية” بهدف “تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق”.

وتوحي هذه الخطوة باتجاه الجماعة نحو تشديد قبضتها الأمنية وشن حملة اعتقالات واسعة قد تطال عشرات المدنيين والموظفين، بمن فيهم العاملون في المنظمات الدولية، تحت اتهامات بـ”التجسس والعمل لصالح إسرائيل”.