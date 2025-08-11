الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
غوتيريش يستنكر استشهاد صحفيين من قناة الجزيرة في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. رويترز

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستشهاد صحفيين من قناة الجزيرة بغزة في غارة جوية إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين “يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه”.

وأضاف “لقد قتل ما لا يقل عن 242 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب. يجب احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم، والسماح لهم بأداء عملهم بحرية دون خوف أو تضييق”.

فيما أعربت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الاثنين، عن رفضها وتنديدها بخطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، واعتبر وزير الدفاع الإيطالي، أن تل أبيب “فقدت صوابها” ولم يستبعد دعم فرض عقوبات عليها.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بما وصفه بأنه “كارثة” وبالمضي “نحو حرب دائمة” عقب إعلان خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، من جديد اقتراحه بإنشاء “بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة” لتأمين القطاع الفلسطيني.

وأكد ماكرون أن على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة ومنحها تفويضا. وقال “طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا بدون تأخير”، وفق تعبيره.

واعتبر الرئيس الفرنسي، أن إعلان السلطات الإسرائيلية “توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة في خطورتها ومضيا باندفاع نحو حرب دائمة”.

وأضاف أن “المحتجزين الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الإستراتيجية”.

وهذه التصريحات، هي أول تعليق لماكرون على الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- لاحتلال غزة، وأثارت انتقادات شديدة ورفضا في العالم.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

