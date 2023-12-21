غوتيريش يطالب بالعمل لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القتال العنيف في قطاع غزة وانعدام الكهرباء وشح الوقود وانقطاع الاتصالات يحد من جهود المنظمة الدولية لإغاثة الفلسطينيين هناك.

وشدد غوتيريش -في منشور على منصة إكس- على ضرورة “تهيئة الظروف التي تسمح بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في غزة على الفور”.

من جهته، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن السماح لما وصفه بالصراع الوحشي في غزة بالاستمرار طويلا “وصمة عار لا تمحى”.

ودعا غريفيث إلى “احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإطلاق سراح الرهائن”.