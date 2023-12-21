الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوتيريش يطالب بالعمل لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في غزة

منذ 18 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

A A A
طباعة المقال

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القتال العنيف في قطاع غزة وانعدام الكهرباء وشح الوقود وانقطاع الاتصالات يحد من جهود المنظمة الدولية لإغاثة الفلسطينيين هناك.

وشدد غوتيريش -في منشور على منصة إكس- على ضرورة “تهيئة الظروف التي تسمح بتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في غزة على الفور”.

من جهته، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن السماح لما وصفه بالصراع الوحشي في غزة بالاستمرار طويلا “وصمة عار لا تمحى”.

ودعا غريفيث إلى “احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإطلاق سراح الرهائن”.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر القسام مع الرهينة المفرج عنه "روني كريفوي"
    غزة تحت النار
    تفاصيل مسربة عن عرض نتنياهو بشأن هدنة مؤقتة في غزة.. وحماس ترفض!
    مقاتلو القسام مع قناصة الغول
    غزة تحت النار
    فيديو من التصنيع إلى التنفيذ.. القسام تستعرض قناصتها مع بندقية "الغول"
    وول ستريت
    وول ستريت تغلق منخفضة وموجة بيع مفاجئة توقف المكاسب

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
    آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
    توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
    طقس لبنان
    توقعات الطقس.. أمطار غزيرة تنتظر اللبنانيين في هذا الموعد!