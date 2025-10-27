غوتيريش يعبر عن قلق عميق بشأن الموقف في السودان

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام عبر، اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم الصراع في السودان، مشيرا إلى أنه دعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.

وقال المتحدث في بيان “يندد الأمين العام بشدة بالتقارير الواردة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، بما في ذلك الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلا عن العنف القائم على النوع والهجمات ذات الدوافع العرقية وسوء المعاملة”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح جوتيريش للصحفيين بأن التدخل الخارجي في السودان يقوض آفاق السلام.