غوتيريش ينتقد تصريحات موسكو حول النووي: لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأربعاء 22-2-2023) بالغزو الروسي لأوكرانيا، ووصفه بأنه انتهاك للميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية والقانون الدولي وانتقد تهديدات روسيا بشأن احتمال استخدام أسلحة نووية.

ومنذ أن غزت موسكو جارتها في 24 فبراير شباط من العام الماضي، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إلى أن بلاده قد تستخدم سلاحا نوويا إذا تعرضت للتهديد.

وقال غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا في اجتماع بمناسبة مرور عام على الحرب في أوكرانيا “لقد سمعنا تهديدات ضمنية باستخدام الأسلحة النووية. ما يسمى بالاستخدام التكتيكي للأسلحة النووية غير مقبول على الإطلاق. لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية”.

ومن المنتظر أن تقر الجمعية العامة مشروع قرار، ربما غدا الخميس، يؤكد على “الحاجة إلى التوصل بأسرع ما يمكن إلى سلام شامل وعادل ودائم” بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

ووصف غوتيريش ميثاق الأمم المتحدة بأنه “لا لبس فيه” مشيرا إلى أنه “يجب على جميع الأعضاء الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي”.

وقال غوتيريش “موقف الأمم المتحدة قاطع. نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.